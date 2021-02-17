Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму

Власти не допустят вмешательства в предстоящие выборы в Государственную думу, заявил президент России Владимир Путин 17 февраля на встрече с представителями фракций Госдумы.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. <...> Именно они, граждане, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.

Глава государства также призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог.

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», — сказал президент.

В ходе встречи Путин также отметил, что VII созыв Государственной думы работает интенсивно и профессионально, даже несмотря на пандемию коронавируса.

Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.