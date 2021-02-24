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В ФРГ оценили шансы реализации «Северного потока – 2» при Байдене

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Американская администрация Джо Байдена может «сменить курс» и уйти от практики применения экстерриториальных санкций, тем самым вырастут шансы на завершение «Северного потока – 2». Об этом говорится в заявлении руководителя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, распространенном в среду, 24 февраля.

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По его словам, сейчас растут шансы на достижение соглашения между правительством ФРГ и Вашингтоном по завершению проекта.

«Если Германия и Европа хотят иметь стабильные цены на энергию, надежное энергоснабжение и экологичную альтернативу угольной и атомной энергетике, то мы не можем себе позволить отказ от этого трубопровода», — цитирует Хармса ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта «Северный поток – 2», вложив €730 млн. Платежи завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Накануне сообщалось, что «дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода из-за угрозы санкций США.

22 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба попросили президента США Джо Байдена прекратить строительство «Северного потока – 2». Они подчеркнули, что это убедит общественность Украины в заботе Запада о собственных принципах и о процветании Украины. Кроме того, «Северный поток – 2», по их словам, в случае реализации укрепит контроль России над поставками газа в Европу.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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