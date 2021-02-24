Кук назвал 2020-й лучшим годом инноваций для Apple

Глава американской компании Apple Тим Кук назвал 2020 год лучшим для корпорации в плане инноваций. Об этом он заявил в ходе беседы со студентом Пекинского университета почты и телекоммуникаций Хэ Шицзе, опубликованной на сервисе микроблогов Weibo.

Во время разговора Тим Кук отметил, что 2020-й стал «лучшим годом инноваций для Apple за всю историю компании», напомнив об успешном запуске смартфонов линейки iPhone, смартчасов Apple Watch Series 6 и процессора M1. Также он акцентировал внимание на iPhone 12, сказав, что с ним «прекрасно проводят время».

«Не существует единой формулы инноваций. Наша работа — синергия культуры творчества и культуры сотрудничества», ― добавил глава компании.

Помимо этого Тим Кук отметил, что успешной работе Apple способствует и способствовало в прошлом году разнообразие и инклюзивность, когда разные люди объединяются, чтобы достичь общую цель, и подпитывают друг друга. По его словам, самая большая награда за работу ― видеть, какое она оказывает влияние на жизнь других.

25 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Apple создаст усовершенствованную версию MacBook Air с магнитным зарядным устройством. Также уточнялось, что новое устройство будет тоньше и легче, в его основе будет лежать новое поколение процессоров Mac, производством которого компания занималась самостоятельно.

Ранее в январе стало известно, что американская компания Apple начала разработку iPhone со складным экраном, который должен стать конкурентом аналогичных смартфонов от южнокорейской компании Samsung. В компании планировали разработать компактный смартфон с большим экраном, размер которого при развороте был бы схож с 6,7-дюймовым дисплеем на iPhone 12 Pro Max, а шарнир в месте сгиба был бы скрытым.

В ноябре 2020 года Apple представила новые Mac на собственном процессоре M1. Как объяснил Тим Кук, 8-ядерный чипсет создан по 5-нанометровому техпроцессу, как и у A14 Bionic. Графический ускоритель также получил восемь ядер.