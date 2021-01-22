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Apple начала работу над усовершенствованным MacBook Air

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Компания Apple создаст усовершенствованную версию MacBook Air с магнитным зарядным устройством. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как уточняется, новое устройство будет тоньше и легче, в его основе будет лежать новое поколение процессоров Mac, производством которого компания занималась самостоятельно.

По сведениям источников, уменьшить размер ноутбука компания намерена за счет уменьшения рамки вокруг экрана, при этом диагональ останется прежней и составит 13 дюймов. Также пользователи смогут подключать внешние устройства благодаря двум USB-портам.

Отмечается, что представление нового компьютера на рынке ожидается во второй половине текущего года или в 2022 году.

Ранее в январе стало известно, что американская компания Apple начала разработку iPhone со складным экраном, который должен стать конкурентом аналогичных смартфонов от южнокорейской компании Samsung. В компании планировали разработать компактный смартфон с большим экраном, размер которого при развороте был бы схож с 6,7-дюймовым дисплеем на iPhone 12 Pro Max, а шарнир в месте сгиба был бы скрытым.

В ноябре 2020 года Apple представила новые Mac на собственном процессоре M1. Как объяснил глава компании Тим Кук, 8-ядерный чипсет создан по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). Графический ускоритель также получил восемь ядер.

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