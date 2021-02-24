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На Украине депутата освистали и облили водой за речь на русском языке

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В харьковском областном совете депутата осудили за речь на русском языке. Видео выступления опубликовано в среду, 24 февраля, в Telegram-канале «Харьков NOW».

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На кадрах видно, как депутат, вышедший на трибуну, заговорил с собравшимися на русском языке. Участники заседания сделали ему замечание, после чего хором начали скандировать слово «позор» на украинском языке.

Далее в ходе речи депутат назвал майдан госпереворотом, после чего присутствующие попытались прервать его выступление насильственно, вытесняя политика с трибуны. Один из мужчин взял бутылку с водой и облил его.

Накануне школьник в Днепре сорвал урок патриотического воспитания из-за того, что пришедшие в школу военные говорили на русском языке. Один из учеников 11-го класса начал перебивать военных и потребовал от них перейти на украинский язык.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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