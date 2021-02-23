Украинский школьник сорвал урок патриотизма из-за русского языка

Школьник в Днепре сорвал урок патриотического воспитания из-за того, что пришедшие в школу военные говорили на русском языке. Об этом сообщил портал «Страна.ua» в понедельник, 22 февраля.

Отмечается, что офицеры пришли агитировать подростков за продолжение карьеры в армии. Однако разговора не получилось, так как один из учеников 11 класса начал перебивать военных и потребовал от них перейти с русского языка, на котором офицеры общались со школьниками, на украинский язык.

Позднее родители ученика пожаловались на военнослужащих в военкомат, однако начальство не стало применять какие-либо штрафные санкции в отношении своих сотрудников.

21 февраля главный тренер ФК «Львов» Виталий Шумский заявил, что в матче 15-го тура чемпионата Украины с «Колосом» получил желтую карточку после просьбы к рефери говорить с ним на украинском языке.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.