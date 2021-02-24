Названы самые комфортные для жизни города России

Москва уступила Краснодару, Сургуту, Тюмени и Санкт-Петербургу в списке самых комфортных и доступных городов России. Это следует из рейтинга института территориального планирования «Урбаника», с результатами которого ознакомился РБК.

Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах России, а также стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату.

За основу нового рейтинга брали данные за 2019 год (в предыдущем — за 2018 год), так как официальные социальные и экономические показатели за 2020 год еще не подвели.

Москва в рейтинге попала в пятерку лучших городов, хотя в предыдущем была только на 52-м месте. Такое место в рейтинге авторы объясняют улучшением показателей по обеспеченности современными торговыми площадями и по качеству благоустройства.

Первые два места рейтинга остались прежними с прошлого года — это Краснодар и Сургут. За ними следует Тюмень, сместив с третьего места Санкт-Петербург.

В десятку по комфорту и качеству жизни также вошли Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. Последние места в рейтинге заняли Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск. При этом Уссурийск занимает последнее место уже второй год подряд.

Ранее россияне назвали города с лучшими зарплатами. Наибольшую зарплату по специальности, по мнению 86% жителей страны, можно получать в Москве. За столицей следует Санкт-Петербург, его отметили 29% опрошенных. Также респонденты называли Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Казань.