Россияне назвали города с лучшими зарплатами

Наибольшую зарплату по специальности, по мнению 86% россиян, можно получать в Москве. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении «Известий».

В опросе приняли участие более 4 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Согласно материалам исследования, оказавшегося в распоряжении «Известий» в пятницу, 19 февраля, на втором месте по уровню зарплатных ожиданий граждан страны, желающих получить наибольшую оплату их труда по специальности, находится Санкт-Петербург. Его отметили 29% опрошенных, а за ним следуют Екатеринбург и Новосибирск, в них на хорошую зарплату рассчитывают 7% респондентов.

Еще 6% опрошенных считают, что смогут получить высокую зарплату при трудоустройстве по специальности в Сочи и Казани, а 5% — в Красноярске.

О том, что высокий уровень зарплаты доступен в Краснодаре, высказались 4% участников исследования, еще 3% считают, что получат большую зарплату в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. По 2% опрошенных выбрали Самару и Челябинск, а наименьшее количество респондентов — по 1% — высказались за Воронеж, Волгоград, Омск, Пермь и Уфу.

Однако, согласно данным сервиса, столица не всегда занимала лидирующие позиции по средним зарплатным ожиданиям респондентов. Как оказалось, всё зависит от отрасли работы.

Так, именно IT-специалисты ожидают, что наибольшую зарплату им предоставят в столице. Их средние ожидания от дохода за свой труд составляют 126 тыс. рублей. В топ-5 городов, в которых айтишники рассчитывают на наибольший заработок, вошли Санкт-Петербург (около 122 тыс. рублей в среднем), Казань (около 116 тыс. рублей в среднем), Нижний Новгород (около 115 тыс. рублей в среднем) и Новосибирск (около 93 тыс. рублей в среднем).

При этом лидером средних зарплатных ожиданий в сфере ресторанов и кафе оказался город Сочи. Там работники этой сферы услуг рассчитывают получать около 68 тыс. рублей. Второе место в этом рейтинге поделили Казань и Москва, где соискатели ожидают зарплату в 65 тыс. рублей.

Новосибирск оказался центром ожидания наибольших зарплат для профессионалов в области банков, финансов и инвестиций. Они рассчитывают, что в городе им предложат самые высокие зарплаты — около 110 тыс. рублей, за ним следует Екатеринбург (104 тыс. рублей), а уже потом Москва (101 тыс. рублей).

Профессионалы в области маркетинга, PR и СМИ ждут наибольших зарплат от столичных работодателей — в среднем 123 тыс. рублей, а специалисты в сфере образования рассчитывают получать лучшие зарплаты в Санкт-Петербурге — около 77 тыс. рублей.

Последнее лидерство по зарплатным ожиданиям Москва взяла в области медицины. Работники этой сферы намереваются получать в столице 82 тыс. рублей, а вот работники сферы производства отдали предпочтение Красноярску. По их мнению, там им заплатят 116 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в сфере строительства соискатели рассчитывают получать в Краснодаре (124 тыс. рублей), а в сфере транспорта и логистики лидером стал Санкт-Петербург (102 тыс. рублей).

18 февраля стало известно, что почти 60% россиян недовольны своей работой. Индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) в 2020 году продемонстрировал отрицательную динамику, составив –32.