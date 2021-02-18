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Россияне растеряли лояльность к своим работодателям

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Почти 60% россиян недовольны своей работой. Индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) в 2020 году продемонстрировал отрицательную динамику, составив –32. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

— Индекс eNPS рассчитывается на основании готовности сотрудников рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Сотрудники делятся на три условные группы — «промоутеры» (сторонники), «нейтралы» и «критики». Значение индекса представляет собой разницу между долями «промоутеров» и «критиков» в диапазоне от –100 до 100 баллов, пояснили в НАФИ.

Основные причины недовольства сотрудников отечественных компаний — недостаточный уровень зарплаты, специфическая работы, с которой не каждый справится, а также отсутствие стабильности.

При этом россияне не спешат менять место работы и откликаться на другие вакансии. Эксперты связывают негативную тенденцию с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда, налоговой политикой. Кроме того, на лояльность россиян к работодателю сильно повлияла пандемия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовой фронт: россияне растеряли лояльность к своим работодателям

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