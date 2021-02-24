В ВОЗ назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. На эту тему он высказался 23 февраля в интервью датскому телеканалу DR.

По его словам, худший сценарий уже позади, так как о коронавирусе сейчас известно больше, чем в начале пандемии.

При этом, как считает Клюге, вирус продолжит распространятся, но необходимости во всех ограничениях уже не будет.

Он уточнил, что это вероятное развитие событий, но точный исход спрогнозировать сейчас нельзя.

Представитель ВОЗ также заверил, что новые мутации коронавируса — это нормальный процесс, так как вирус пытается адаптироваться к человеку.

По его словам, организация внимательно следит за эффективностью вакцин против коронавируса из-за быстро распространяющихся новых вариантов COVID-19.

22 февраля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции достигается ее повсеместностью. Он призвал страны не откладывать вакцинацию во избежание появления новых штаммов вируса.

Ранее в феврале Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса.