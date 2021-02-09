Гендиректор ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19

Страны-разработчики вакцин от коронавирусной инфекции должны поделиться ею с остальными, чтобы можно было быстро обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения. О такой необходимости во вторник, 9 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ указал, что, несмотря на то что число доз вакцин, вводимых во всем мире, уже превысило число зарегистрированных инфекций, более трех четвертей из них получило население 10 стран, на которые приходится почти 60% глобального валового внутреннего продукта (ВВП). В то же время, по словам Гебрейесуса, 2,5 млрд человек почти в 130 странах до сих пор не получили возможность сделать прививку.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что власти любого государства обязаны защищать своих граждан. «Но как только страны, обладающие вакциной, обеспечили препаратом своих собственных медицинских работников и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения — это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое», — цитирует его National Herald.

Гебрейесус отметил, что чем больше времени требуется на вакцинацию уязвимых групп, тем больше возможностей вирус получает для мутаций, в результате которых он станет невосприимчивым к препаратам.

Он призвал производителей вакцин наращивать объемы производства, а также быстрее делиться данными по препаратам с ВОЗ, чтобы организация могла рассмотреть их для включения вакцин в список экстренного использования.

«Расширение производства в глобальном масштабе также сделает бедные страны менее зависимыми от пожертвований богатых. <...> Это беспрецедентные времена, и мы приветствуем тех производителей, которые вызвались, например, продавать свои вакцины по себестоимости», — добавил глава ВОЗ.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

Также Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.