Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ
Общество
Число осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года
Наука
Ядерный реактор ПИК выйдет на полную мощность в 2022 году
Армия
Су-35 ввел в заблуждение систему ПВО
Мир
В ВОЗ не подтвердили данные о первоначальном появлении COVID-19 в Италии
Мир
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению и Индию
Политика
Госдума во II чтении одобрила запрет высаживать детей без билетов из транспорта
Интернет
Кириенко назвал колоссальным запрос на специалистов по интернет-коммуникациям
Общество
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил обработки личных данных
Сюжет:

Гендиректор ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны-разработчики вакцин от коронавирусной инфекции должны поделиться ею с остальными, чтобы можно было быстро обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения. О такой необходимости во вторник, 9 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

Глава ВОЗ указал, что, несмотря на то что число доз вакцин, вводимых во всем мире, уже превысило число зарегистрированных инфекций, более трех четвертей из них получило население 10 стран, на которые приходится почти 60% глобального валового внутреннего продукта (ВВП). В то же время, по словам Гебрейесуса, 2,5 млрд человек почти в 130 странах до сих пор не получили возможность сделать прививку.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что власти любого государства обязаны защищать своих граждан. «Но как только страны, обладающие вакциной, обеспечили препаратом своих собственных медицинских работников и пожилых людей, лучший способ защитить остальную часть своего населения — это поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли сделать то же самое», — цитирует его National Herald.

Гебрейесус отметил, что чем больше времени требуется на вакцинацию уязвимых групп, тем больше возможностей вирус получает для мутаций, в результате которых он станет невосприимчивым к препаратам.

Он призвал производителей вакцин наращивать объемы производства, а также быстрее делиться данными по препаратам с ВОЗ, чтобы организация могла рассмотреть их для включения вакцин в список экстренного использования.

«Расширение производства в глобальном масштабе также сделает бедные страны менее зависимыми от пожертвований богатых. <...> Это беспрецедентные времена, и мы приветствуем тех производителей, которые вызвались, например, продавать свои вакцины по себестоимости», — добавил глава ВОЗ.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

Также Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021