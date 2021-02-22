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Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса

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Эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции достигается ее повсеместностью. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в понедельник, 22 февраля.

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Гейбрейесус призвал страны не откладывать вакцинацию во избежание появления новых штаммов коронавируса.

«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — предупредил он в ходе трансляции в Twitter.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

Ранее в феврале Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса.

17 февраля Генсек ООН Антонио Гутерриш отметил, что распространение вакцин от COVID-19 в мире происходит несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», итоговая эффективность которого составила 91,6%, говорится в публикации в медицинском журнале The Lancet.

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