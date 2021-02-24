В США поручили проверить все самолеты с двигателями Pratt & Whitney

Федеральное авиационное управление (FAA) США издало чрезвычайную директиву о летной пригодности, требующую от американских операторов провести проверку всех самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 перед дальнейшей эксплуатацией. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 23 февраля.

Решение было принято в связи с инцидентом с лайнером Boeing 777, который вылетел из Денвера в Гонолулу, но в пути у самолета произошел отказ двигателя. Тогда лайнер благополучно вернулся в аэропорт вылета, однако детали обшивки упали на жилой район.

Согласно заявлению, регулятор изучил дaнные и рассмотрел факторы безопaсности, приняв решение, что оперaторы должны проводить осмотр больших полых лопaстей двигaтелей посредством тепловой aкустической визуaлизации, что позволит выявить повреждения нa внутренних поверхностях лопaстей или в недоступном для визуaльного осмотрa местaх.

20 февраля борт авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Обломки металлической детали лайнера рухнули на Денвер, в том числе прямо на жилую улицу. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто в результате инцидента не пострадал.

Позже авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.