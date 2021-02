Обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал в США

На жилой квартал неподалеку от Денвера, столицы штата Колорадо, упали обломки двигателя пассажирского Boeing. Об этом 20 февраля сообщил телеканал Fox News.

Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. В ходе полета произошла авария двигателя, в результате которого он отделился от корпуса самолета. Большая часть его обломков упала в парке Коммонс, а также в жилых кварталах районов Нортмур и Ред Лиф в городе-округе Брумфилде. Как сообщили в полицейском управлении Брумфилда, большой кусок самолета упал рядом с жилым домом.

@broomfieldnews @BroomfieldPD @9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV