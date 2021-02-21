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Обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал в США

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На жилой квартал неподалеку от Денвера, столицы штата Колорадо, упали обломки двигателя пассажирского Boeing. Об этом 20 февраля сообщил телеканал Fox News.

Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. В ходе полета произошла авария двигателя, в результате которого он отделился от корпуса самолета. Большая часть его обломков упала в парке Коммонс, а также в жилых кварталах районов Нортмур и Ред Лиф в городе-округе Брумфилде. Как сообщили в полицейском управлении Брумфилда, большой кусок самолета упал рядом с жилым домом.

Воздушное судно было вынуждено вернуться обратно в аэропорт Денвера. Никто из пассажиров самолета и членов экипажа не пострадал. Причина неисправности двигателя не установлена, передает «Газета.ру».

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа–Самара, вернулся на аэродром вылета из-за неубранного шасси.

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