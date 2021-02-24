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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» открыл счет в гостевом матче против «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Россиянин отличился на 7-й минуте. Также в коменде победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (34), Каспери Капанен (62). За «Вашингтон» забили Рихард Паник (25), Конор Шири (34). Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Малкин забросил свою четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

«Питтсбург» набрал 21 очко в 17 матчах и поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 22 очками за 18 игр занимает вторую позицию.

Следующий матч команды проведут 26 февраля в Вашингтоне.

В конце января российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Бостона» и вышел на седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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