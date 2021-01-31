Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3ОТ) и вышел на седьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсмен забил 111-й победный гол в карьере, уточняет «Газета.ру». В настоящее время 35-летний россиянин забросил 708 шайб и сравнялся с канадским хоккеистом Майком Гартнером. На первом месте списка находится Уэйн Гретцки с 894 забитыми голами.

В текущем сезоне российский форвард участвовал в пяти матчах в НХЛ, в которых набрал семь очков.

Ранее, в январе, Овечкин, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ на данный момент по версии лиги. Лига опубликовала список из 50 игроков, в который также вошли Андрей Василевский (17-е место) и Евгений Малкин (18-е место).