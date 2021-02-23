Москва выразила надежду на недолгую приостановку Ираном доппротокола по СВПД

Москва выразила надежду на то, что приостановка Тегераном доппротокола по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана (СВПД) продлится недолго. Об этом в своем Twitter написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 23 февраля.

По его словам, Иран приостановил действие доппротокола во исполнение национального законодательства страны. Ульянов сообщил, что Москва надеется на скорое возобновление временного применения этого важного инструмента проверки в контексте политических усилий по восстановлению полного выполнения СВПД.

23 февраля Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении указали, что Иран нарушил свои обязательства по ядерной сделке, прекратив выполнять дополнительный протокол.

Ранее в тот же день Иран остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Причиной стало то, что до 21 февраля США не сняли с Тегерана санкции, а европейские участники СВПД не выполнили свою часть обязательств.

19 февраля Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием шестерки международных посредников, в которую входят Россия и Китай. Тегеран изучает это предложение.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.