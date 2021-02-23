Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации
Мир
В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35
Общество
Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Москве
Мир
Украина предложила лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Интернет
Twitter объявил о блокировке ста связанных с Россией аккаунтов
Мир
Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств
Наука
Ученые заявили о разгадке «кода да Винчи»
Мир
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
Мир
Захарова обвинила Госдеп в подрыве принципов свободной конкуренции

В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром истребителей Су-35 у России. Об этом 23 февраля сообщается на сайте госдепартамента.

Козни египетские: Каир не отказывается от закупки вооружений у РФ
В арабской республике решение по контракту с Москвой назвали стратегическим

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Блинкен и Шукри обсудили поддержку мирных переговоров в Ливии при содействии ООН, ближневосточного мирного процесса и сотрудничества в борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.

В 2019 году Соединенные Штаты уже проводили работу с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов Су-35.

В марте 2019 года Москва и Каир подписали контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35. Соглашение рассчитано на сумму около $2 млрд, а поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Тогда помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021