В США обеспокоились возможной покупкой Египтом истребителей Су-35

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри выразил обеспокоенность в связи с возможной покупкой Каиром истребителей Су-35 у России. Об этом 23 февраля сообщается на сайте госдепартамента.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Блинкен и Шукри обсудили поддержку мирных переговоров в Ливии при содействии ООН, ближневосточного мирного процесса и сотрудничества в борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.

В 2019 году Соединенные Штаты уже проводили работу с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов Су-35.

В марте 2019 года Москва и Каир подписали контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35. Соглашение рассчитано на сумму около $2 млрд, а поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Тогда помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.