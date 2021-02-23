Указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера признали неконституционным

Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным указ президента Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра. Об этом 23 февраля сообщил портал Noi.

О принятом инстанцией решении сообщила ее глава Домника Маноле. «Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», — сказала она.

По мнению главы Конституционного суда, парламентские фракции должны вновь начать консультации с президентом страны по вопросу назначения кандидата на пост премьера.

Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду назначила кандидатом в премьеры Гаврилицу, которая также является вице-председателем пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

Парламент Молдавии отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну.

Когда Санду снова выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу, социалисты опротестовали это решение в Конституционном суде.