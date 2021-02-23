Путин и Лукашенко по телефону обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, речь шла о сотрудничестве в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом во вторник, 23 февраля, пишет Telegram-канал «Пул Первого».
«Не успели Лукашенко и Путин завершить переговоры, как провели новые — по телефону. Обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главной целью совместной работы Москвы и Минска является выравнивание условий для жизни людей и бизнеса в Союзном государстве.
Накануне президенты провели встречу «без галстуков», в ходе которой обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран и международной тематики.
Так, главы государств отметили важность объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.
Также Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с COVID-19 в Белоруссии. Он сообщил, что в марте в республике начнется производство вакцин по российским технологиям, и анонсировал создание в республике собственной вакцины.
После переговоров Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне.