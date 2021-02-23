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Эксперт спрогнозировал сроки выхода из оборота «железного» рубля

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Металлические деньги могут выйти из оборота через 5–10 лет, предположил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио Sputnik».

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Комментируя массовый отказ от использования наличных денег в период пандемии, он спрогнозировал, что сокращение объема металлических монет будет продолжаться. Он подчеркнул, что темпы отказа от монет зависят от решения регулирующих органов.

«Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас всё, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег», — сказал Тосунян.

По его словам, металлические монеты не окупают стоимость своего изготовления. Эксперт обратил внимание на то, что деньги с копеечным номиналом уже почти вышли из оборота.

Тем не менее Тосунян считает, что монеты с номиналом в рублях еще не скоро выйдут из использования.

«Железными деньгами являются и рубли тоже, а 5–10 рублей — это все-таки пока еще деньги. 10 рублей — это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5–10 лет», — заключил банкир.

В 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70%.

Тем не менее 19 января в пресс-службе Центробанка сообщили, что в России спрос на наличные деньги может вернуться к допандемическому уровню.

В сообщении регулятора сказано, что в ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении упал, а годовые темпы его прироста замедлились, «что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии».

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