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В России доля безналичных платежей в 2020 году достигла почти 70%

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В 2020 году доля безналичных платежей в России составила около 70% и продолжит расти. Об этом заявила 12 февраля в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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«По итогам 2020 года мы вышли на уровень около 70% безналичных платежей. Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами», — сказала Набиуллина.

Также на привлекательность безналичных платежей повлияли регулятивные меры, введенные Центробанком, отметила Набиуллина. Глава ЦБ добавила, что, по прогнозу регулятора, доля безналичных платежей будет продолжать расти.

«Но это скорее уже единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», — резюмировала она.

Ранее, 19 января, в пресс-службе Центробанка сообщили, что в России спрос на наличные деньги может вернуться к допандемическому уровню.

В сообщении регулятора сказано, что в ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении упал, а годовые темпы его прироста замедлились, «что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии».

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