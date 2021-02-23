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Названы лучшие продукты для мужского здоровья

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Мужчинам, желающим поддерживать и улучшить свое здоровье, необходимо включить в рацион красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервисы «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

«Компании представили список продуктов для поддержания и продления мужского здоровья. В список попали морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы, гранат — эти продукты содержат самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона», — отмечается в сообщении.

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Как объяснила врач-диетолог Маргарита Макуха, рацион мужчин отличается от рациона женщин из-за метаболических особенностей и гормонального фона.

Она добавила, что у мужчин более развита мышечная ткань, а для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. По словам врача, синтез главного мужского гормона — тестостерона — зависит от качества потребляемых продуктов.

Диетолог посоветовала мужчинам включить в рацион полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо.

Помимо этого, в рационе должны быть цинк и селен — их можно получить из чеснока, злаков, бананов, капусты, морепродуктов и имбиря.

При этом специалист напомнила, что фастфуд и спиртные напитки, напротив, негативно влияют на синтез мужских гормонов.

17 февраля австралийский диетолог Лиэнн Уорд предупредила о вреде диет при похудении. Как отмечала специалист, для похудения необходим активный метаболизм, а при голодании и диетах он замедляется.

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