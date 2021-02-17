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Диетолог рассказала о вреде диет при похудении

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Для похудения необходим активный метаболизм, а при голодании и диетах он замедляется, рассказала австралийский диетолог Лиэнн Уорд 16 февраля изданию Daily Mail.

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По словам эксперта, иногда, чтобы сбросить вес, необходимо больше есть, избавиться от дефицита калорий и даже прибавить несколько килограммов, чтобы потом снова похудеть.

Уорд посоветовала включить белок в каждый прием пищи, тренироваться с весами и хорошо высыпаться. «Когда вы правильно питаетесь, регулярно занимаетесь спортом и хорошо спите, у вас будет хороший уровень метаболизма», — объяснила она.

Диетолог напомнила, что людям необходимо от семи до девяти часов сна в сутки, при этом важны не только продолжительность, но и качество отдыха. Она порекомендовала ограничивать синий свет перед сном и не ложиться спать сразу после еды или употребления алкоголя.

Ранее, 9 февраля, шведский диетолог Сигне Сванфельдт порекомендовала желающим похудеть внимательно изучать пищевую ценность продуктов.

По ее словам, только так можно избежать употребления в пищу избыточного количества сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок.

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