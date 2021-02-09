Диетолог дала советы для эффективного похудения

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт рекомендовала желающим похудеть внимательно изучать пищевую ценность продуктов. Об этом пишет издание Daily Express.

По словам специалиста, только так можно избежать употребления в пищу избыточного количества сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок. Пищевая ценность, отметила врач, обычно указана на упаковке.

«Необходимо, чтобы пища, которые вы потребляете, имела высокую пищевую ценность. Это значит, что она должна отличаться высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов, при малом содержании добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров», — пояснила она.

Кроме того, худеющим желательно поменьше думать о сброшенных килограммах и больше о том, зачем они их сбрасывают.

«Стремитесь ли вы похудеть для того, чтобы улучшить здоровье? Чтобы лучше себя чувствовать, стать энергичнее, играть со своими детьми или продлить себе жизнь? Если вы сосредоточитесь не на самом похудении, а на причине, которая к нему толкает, вам будет проще достичь своей цели», — подчеркнула Сванфельдт.

Диетолог посоветовала не делать слишком много физических упражнений, поскольку, как бы удивительно это ни звучало, слишком много усилий может вообще не помочь.

«Многие склонны думать, что для того, чтобы похудеть, нужно находиться на беговой дорожке по два часа в день. Регулярная физическая активность — это здорово, но нет смысла переусердствовать, чтобы похудеть», — указала эксперт.

Вместо этого, заключила диетолог, те, кто хочет похудеть, должны убедиться, что их пищевые привычки как можно более здоровы.

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