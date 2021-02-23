Минтруд планирует расширить дающие право на досрочную пенсию списки работ

Минтруд России предложил включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет «Российская газета» со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства.

По информации издания, в перечень предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас время обучения сотрудников не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, например, шахтеры и спасатели. Кроме того, на раннюю пенсию могут рассчитывать педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Ранее, 18 февраля, на сайте Министерства финансов был опубликован план законопроектной деятельности ведомства на 2021 год, согласно которому Минфин планирует до 15 декабря внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.

Подчеркивалось, что проект разрабатывается под грифом «секретно».