Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
NASA опубликовало звуки с поверхности Марса
Общество
Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Мир
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Мир
ВОЗ не имеет информации об опасности каких-либо вакцин от COVID для людей
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»

Минтруд планирует расширить дающие право на досрочную пенсию списки работ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд России предложил включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет «Российская газета» со ссылкой на разработанный ведомством проект постановления правительства.

Настроить инструмент: пенсионным накоплениям расширят свободу вкладов
Законопроект об инвестировании в клиринговые сертификаты и депозиты небанковских кредитных организаций рассмотрят в ГД

По информации издания, в перечень предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас время обучения сотрудников не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, например, шахтеры и спасатели. Кроме того, на раннюю пенсию могут рассчитывать педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Ранее, 18 февраля, на сайте Министерства финансов был опубликован план законопроектной деятельности ведомства на 2021 год, согласно которому Минфин планирует до 15 декабря внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.

Подчеркивалось, что проект разрабатывается под грифом «секретно».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021