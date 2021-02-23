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NASA опубликовало звуки с поверхности Марса

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 22 февраля, опубликовало аудиозапись, которую сделал ровер Perseverance («Настойчивость») 20 февраля на поверхности Марса.

На записи можно заметить, что на Красной планете царит тишина, если не считать некий шум и треск, судя по всему, от сильного ветра. Марс славится своими ветрами и пыльными бурями.

Кроме того, из-за разряженной атмосферы звук на планете гораздо более глухой, чем на Земле, где атмосфера более плотная.

В этом плане практически земная акустика должна быть на Венере. Атмосфера там несколько плотнее, чем на Земле.

Ранее в этот день NASA представило видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance. Ролик был снят 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер NASA потребовалось несколько дней.

Ровер Perseverance сел на Марсе в четверг. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

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