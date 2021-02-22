Кадыров предложил вице-премьеру Украины повесить дома их совместное фото

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил вице-премьеру Украины Олегу Урускому повесить дома их совместную фотографию, сделанную во время церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби. Об этом Кадыров сообщил 22 февраля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook обратился к вице-премьеру страны, потребовав объяснить фото, на котором Уруский был запечатлен рядом с главой Чечни. Очевидно, снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

Кадыров признался, что был удивлен, когда узнал, что на Украине от Уруского потребовали объяснений.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — прокомментировал в Telegram ситуацию Кадыров.

При этом он посоветовал Киеву «не заниматься ерундой», так как история эта «не стоит выеденного яйца».

«До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!» — подчеркнул Кадыров.

В прошлом году США ввели Кадырова в черный список, что означало запрет на его въезд в Штаты. По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека, имевшим место более 10 лет назад.

22 июля духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп террористической организацией, после чего Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря Майка Помпео.