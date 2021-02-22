Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»
Мир
Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников

Кадыров предложил вице-премьеру Украины повесить дома их совместное фото

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил вице-премьеру Украины Олегу Урускому повесить дома их совместную фотографию, сделанную во время церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021 в Абу-Даби. Об этом Кадыров сообщил 22 февраля.

«Второго Путина у нас нет»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров — о Владимире Путине, Мохаммеде Салахе и своих методах борьбы с коррупцией

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook обратился к вице-премьеру страны, потребовав объяснить фото, на котором Уруский был запечатлен рядом с главой Чечни. Очевидно, снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

Кадыров признался, что был удивлен, когда узнал, что на Украине от Уруского потребовали объяснений.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — прокомментировал в Telegram ситуацию Кадыров.

При этом он посоветовал Киеву «не заниматься ерундой», так как история эта «не стоит выеденного яйца».

«До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!» — подчеркнул Кадыров.

В прошлом году США ввели Кадырова в черный список, что означало запрет на его въезд в Штаты. По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушениям прав человека, имевшим место более 10 лет назад.

22 июля духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп террористической организацией, после чего Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря Майка Помпео.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021