В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией номер один

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики в среду, 22 июля, объявило Госдеп США террористической организацией из-за введения санкций в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Обвинения со стороны Штатов в нарушении прав человека в адрес Кадырова духовенство назвало «гнусными» и необоснованными.

«Духовенство Чеченской Республики крайне возмущено заявлением госсекретаря США Майка Помпео о введении Соединенными Штатами санкций против Рамзана-Хаджи Кадырова, в свою очередь, мы считаем, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом», — говорится в сообщении ДУМа в соцсети Instagram.

В связи с этим духовенство приняло решение объявить американское внешнеполитическое ведомство «террористической организацией номер один».

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

По версии ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.

Как сообщил Помпео, Вашингтон поддержит страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предупредила США, что за санкциями против главы Чечни последуют ответные меры.

Кадыров в ответ на санкции США выложил фотографию с огнестрельным оружием и написал, что «принимает бой».