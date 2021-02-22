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Лукашенко назвал сроки возобновления автомобильного сообщения с Россией

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В скором времени Минск и Москва возобновят автомобильное сообщение через границу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами», — отметил он. По словам Лукашенко, в настоящее время увеличена пропускная возможность перемещаться россиянам и белорусам через воздушные ворота.

«Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем, у нас проблем нет, мы не закрыты здесь», — выразил надежду белорусский лидер. Как он обратил внимание, в настоящее время резко снижается заболеваемость коронавирусом, к осени или к лету Белоруссия выйдет к нулю.

Ранее в этот день Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября 2020 года на прошлых переговорах лидеров государств в Сочи.

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