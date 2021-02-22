Правительство расширило список банков — участников «Семейной ипотеки»

Больше банков-участников — значит больше одобренных заявок. Правительство упростило участие кредиторов в «Семейной ипотеке», сообщает телеканал «Известия». Ранее льготный кредит выдавали в ограниченном числе банков. Власти сняли ограничение при перераспределении средств. Заявки смогут подать банки, не участвовавшие в программе. Мера повысит уровень сервиса на рынке льготных ипотек. Кредитование семей под 6% действует с 2018 года.

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