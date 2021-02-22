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Ереван заявил о заинтересованности в расширении военной базы РФ в Гюмри

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Армения заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью «РИА Новости».

Российская Федерация и Армения на данный момент прорабатывают вопрос о передислокации части 102-й российской военной базы на восток республики.

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«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил Армении и России», — сказал министр.

Расширение возможностей базы, по его словам, позволяет нарастить потенциал совместной группировки, которая действует на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Арутюнян также отметил, что руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе. Кроме того, он уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер.

Ранее, 28 сентября 2020 года, посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что российская военная база в Гюмри является важнейшим сдерживающим фактором в регионе. По его словам, она является важнейшим сдерживающим фактором в случае внешних агрессий по отношению к Армении.

База была создана в марте 1995 года на основе Договора о правовом статусе Вооруженных сил Российской Федерации, подписанного 21 августа 1992 года, и Договора о российской военной базе на территории Республики Армения.

Главная задача военнослужащих базы в Гюмри — союзническая миссия по поддержанию Объединенной системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на угрозы, возникающие на южных рубежах.

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