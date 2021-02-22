В США пройдут проверки Boeing 777 после падения деталей самолета на землю

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начнет проверку самолетов Boeing 777 после того, как в небе над Денвером у одного из лайнеров отвалился двигатель и упал на жилой квартал. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Стива Диксона, опубликованном 21 февраля на странице регулятора в Twitter.

«Проконсультировавшись с группой экспертов по авиационной безопасности в связи с вчерашним инцидентом с Boeing в Денвере, я дал им указание издать директиву о летной годности, которая потребовала бы немедленных или усиленных проверок самолетов Boeing 777, оснащенных определенными двигателями Prett & Whitney PW400», — говорится в заявлении.

В свою очередь, министерство транспорта Японии дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 с данным типом двигателей.

«Авиаперевозчикам нашей страны Japan Airlines (JAL) и ANA, которые используют воздушные суда с таким же типом двигателей, предписано приостановить эксплуатацию соответствующих самолетов до принятия мер, в случае их необходимости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 20 февраля. Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. В ходе полета произошла авария двигателя, в результате которого он отделился от корпуса самолета. Большая часть его обломков упала в парке Коммонс, а также в жилых кварталах районов Нортмур и Ред Лиф в городе-округе Брумфилде неподалеку от Денвера. Как сообщили в полицейском управлении Брумфилда, большой кусок самолета упал рядом с жилым домом.

Воздушное судно было вынуждено вернуться обратно в аэропорт Денвера. Никто из пассажиров самолета и членов экипажа не пострадал.