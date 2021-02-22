Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России стартовала неделя с тремя рабочими днями
Мир
Джонсон назвал условия отмены ограничительных мер в Британии
Мир
В Алеппо откроют три пункта пропуска беженцев
Мир
Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии
Общество
Диетолог назвал самую полезную начинку для шоколада
Мир
РФ приветствовала высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
Происшествия
Жилой дом и автосервис сгорели в Екатеринбурге в результате сильного пожара
Мир
В США пройдут проверки Boeing 777 после падения деталей самолета на землю
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в селе под Хабаровском

В США пройдут проверки Boeing 777 после падения деталей самолета на землю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начнет проверку самолетов Boeing 777 после того, как в небе над Денвером у одного из лайнеров отвалился двигатель и упал на жилой квартал. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Стива Диксона, опубликованном 21 февраля на странице регулятора в Twitter.

Обещал и вернулся: Boeing 737 MAX снова в небе после долгого простоя
Перспективы полномасштабного использования лайнера мировыми авиакомпаниями пока выглядят туманно

«Проконсультировавшись с группой экспертов по авиационной безопасности в связи с вчерашним инцидентом с Boeing в Денвере, я дал им указание издать директиву о летной годности, которая потребовала бы немедленных или усиленных проверок самолетов Boeing 777, оснащенных определенными двигателями Prett & Whitney PW400», — говорится в заявлении.

В свою очередь, министерство транспорта Японии дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 с данным типом двигателей.

«Авиаперевозчикам нашей страны Japan Airlines (JAL) и ANA, которые используют воздушные суда с таким же типом двигателей, предписано приостановить эксплуатацию соответствующих самолетов до принятия мер, в случае их необходимости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 20 февраля. Лайнер авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром на борту выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. В ходе полета произошла авария двигателя, в результате которого он отделился от корпуса самолета. Большая часть его обломков упала в парке Коммонс, а также в жилых кварталах районов Нортмур и Ред Лиф в городе-округе Брумфилде неподалеку от Денвера. Как сообщили в полицейском управлении Брумфилда, большой кусок самолета упал рядом с жилым домом.

Воздушное судно было вынуждено вернуться обратно в аэропорт Денвера. Никто из пассажиров самолета и членов экипажа не пострадал.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021