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Сын Никаса Сафронова оценил идею Жириновского по ограничению веса

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Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал РЕН ТВ идею депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского по введению ограничения веса для россиян.

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«Он, видимо, понимает по своему опыту, что его лишний вес, наверное, обременителен для плеч государства», — отметил музыкант в воскресенье, 21 февраля.

Сафронов-Затравкин, вес которого составляет 250-килограммов, считает, что здравый смысл в идее политика присутствует, однако, по его словам, следует идти по пути помощи, а не ограничений.

«В Японии есть специальные министерства, которые занимаются лишним весом населения и всячески стараются стимулировать. Они не штрафуют, конечно, но если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — заключил он.

Ранее в этот день Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. Григорьева напомнила, что для оценки рисков внезапной смерти, а также метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии больше 90 см у мужчин и 80 см у женщин. Кроме того, следует обратиться к индексу массы тела (ИМТ) для получения наиболее полных результатов.

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