Сын Никаса Сафронова оценил идею Жириновского по ограничению веса

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал РЕН ТВ идею депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского по введению ограничения веса для россиян.

«Он, видимо, понимает по своему опыту, что его лишний вес, наверное, обременителен для плеч государства», — отметил музыкант в воскресенье, 21 февраля.

Сафронов-Затравкин, вес которого составляет 250-килограммов, считает, что здравый смысл в идее политика присутствует, однако, по его словам, следует идти по пути помощи, а не ограничений.

«В Японии есть специальные министерства, которые занимаются лишним весом населения и всячески стараются стимулировать. Они не штрафуют, конечно, но если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — заключил он.

Ранее в этот день Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. По его словам, государство направляет больше средств на граждан, имеющих избыточный вес. Он предложил установить стандарт веса в 80 кг, тогда как для чиновников значение было повышено до 100 кг.

Врач-диетолог Наталья Григорьева раскритиковала предложение Жириновского. Григорьева напомнила, что для оценки рисков внезапной смерти, а также метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии больше 90 см у мужчин и 80 см у женщин. Кроме того, следует обратиться к индексу массы тела (ИМТ) для получения наиболее полных результатов.