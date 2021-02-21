Главный инфекционист США оценил срок отмены ношения масок

В 2022 году американцы, возможно, всё еще будут носить маски в целях защиты от COVID-19. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

«Не могу предсказать, когда жизнь людей сможет вернуться в состояние до пандемии... Я совершенно согласен с президентом, что, когда придут осень и зима, к концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации», — отметил ученый.

По его словам, сроки ношения масок зависят от динамики распространения вируса. Отмена защитных предметов в условиях пандемии сможет быть принята властью только в случае снижения показателей заболеваемости и вакцинации большей части населения.

Фаучи также совершенно согласен с президентом США Джо Байденом, который выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации в мире к 2022 году.

Ранее, 10 февраля, глава центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что американцы в целях более эффективной борьбы с пандемией коронавируса должны носить плотные маски или надевать сразу две. Согласно исследованию, ношение двух масок позволяло блокировать 92,5% аэрозольных частиц при кашле, который симулировали участники при эксперименте. Использование же одной маски снижало этот показатель до 42%.

В январе CDC (входящие в состав минздрава США) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах.

Джо Байден, вступивший в должность американского президента, в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней.