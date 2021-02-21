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Ошибки на высоте: почему наши биатлонисты слабо выступили на ЧМ

Одна из возможных причин — слишком длительное пребывание в горах
Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24
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Ошибки на высоте: почему наши биатлонисты слабо выступили на ЧМ
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2021-02-21 19:45:33
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Сборная России по биатлону разочаровала своим выступлением на чемпионате мира в Поклюке. Да, бронза в мужской эстафете добавила немного позитива болельщикам (удалось избежать второго за пять лет ЧМ без медалей), но провал наших девушек в аналогичной гонке (11-е место), а также неудачи на личных стартах заставляют задуматься о стратегии нового руководства Союза биатлонистов России (СБР). Одни эксперты считают, что главный тренер Валерий Польховский не угадал с местом проведения сбора перед чемпионатом, другие — что команде необходимо омоложение состава.

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Шанс Халили

Пожалуй, только два спортсмена нашей команды могут занести себе этот ЧМ в актив. Первый — это Эдуард Латыпов. Представитель Башкирии в нынешнем сезоне добился очевидного прогресса. Выдал несколько ярких гонок на этапах Кубка мира, показал себя классным финишером в эстафете (обходил на последнем этапе таких биатлонистов, как Бенедикт Долль, Стурла Лагрейд и Филипп Хорн) и не подвел на ЧМ. Дважды финишировал в топ-10 (10-й в спринте и 7-й в гонке преследования), а также вновь был лучшим в эстафете.

Да, казалось, что Эдуард мог побороться и за серебро со шведом Себастьяном Самуэльссоном, но тот факт, что он сумел отстоять третье место в борьбе с трехкратным чемпионом мира Эмильеном Жакленом и трехкратным призером Олимпийских игр Домиником Виндишем, дорогого стоит. Сам Латыпов признался, что в голове была только одна мысль — дойти до финиша, а последние 300 м вообще помнит с трудом.

Ошибки на высоте1
Карим Халили

Карим Халили

Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24

Второй спортсмен — это Карим Халили. В индивидуальной гонке 22-летний биатлонист занял шестое место — самое высокое среди всех россиян на ЧМ в личных стартах, а также показал, что может быть очень полезным в эстафетах. За первый этап Халили заслужил только положительные отзывы.

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Хочется верить, что Карим — наше будущее, — рассказал «Известиям» двукратный призер Олимпиад, тренер Александр Привалов. — Еще в прошлом году его все называли новым Шипулиным, но пока он получает ограниченное количество шансов от тренеров. На ЧМ ему впервые стали доверять, и он не подвел команду. В эстафете и в личных гонках смотрелся достойно. Надеюсь, что после такого ЧМ он закрепится в команде, не снизит требований к себе и раскроет весь свой потенциал. Нам сейчас очень нужна поддержка молодых.

А вот многолетний лидер нашей команды Александр Логинов не впечатлил. Уроженец Саратова выиграл медаль на четвертом ЧМ (был в эстафетной четверке), но ждали от него гораздо большего. В личных гонках у Логинова только одно попадание в топ-10 (масс-старт).

Время Логинова уходит? Не думаю, — сказала «Известиям» двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. — В биатлоне может случиться всё что угодно, если ты стреляешь без промахов. На ЧМ в Поклюке Саша не проваливался по скорости. Тут только претензии к стрелковой форме, необходимо к этому подойти серьезнее. Он немного упустил этот момент в межсезонье. В любом случае мы видели отличную гонку в его исполнении на Кубке мира в Антхольце. Для того чтобы всегда показывать такую форму, необходимо работать усерднее.

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Александр Логинов и Матвей Елисеев

Александр Логинов и Матвей Елисеев

Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24

Если говорить о других членах мужской сборной России, то помимо Латыпова, Логинова и Халили в масс-старт (топ-30) отобрался еще Матвей Елисеев (в прошлом году у нас было только два участника в этой гонке, после снятия Логинова). Но Матвей откровенно не порадовал. В прошлом году он считался безоговорочным вторым номером команды, боролся за медали на этапах Кубка мира. В этом сезоне с самого начала всё пошло не так. Матвей был в топ-20 в трех из четырех гонок ЧМ-2021, но для его таланта это не лучшее утешение.

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Павлова и Польховский

Увы, но наши девушки выступили еще хуже парней. Всё началось с двух штрафных кругов Светланы Мироновой в смешанной эстафете, которые не позволили нашей сборной даже попасть в «цветы» (9-е место). Затем был провал в спринте и гонке преследования (лучший результат оба раза показала 23-летняя Ирина Казакевич — 19-е и 23-е место) и 11-е место в сингл-миксте (Евгения Павлова — Эдуард Латыпов), после которого случился мини-скандал.

Павлова дала интервью, в котором заявила: тренеры ошиблись в подготовке спортсменов к ЧМ в Поклюке. Она пожаловалась, что биатлонисты слишком много времени пробыли в горах, так как сбор накануне ЧМ они проводили тоже в Поклюке. Евгении ответил главный тренер Валерий Польховский, который заявил, что спортсменка просто ищет причину своего слабого выступления.

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Евгения Павлова

Евгения Павлова

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund

После этого Павлову поставили в эстафету — она неплохо провела свой этап, отстреляла на ноль и была в 38 секундах от лидера. А потом начался крах. Татьяна Акимова зашла на штрафной круг, а Светлана Миронова и Ульяна Кайшева не смогли вытащить команду даже в десятку. 11-е место — это повторение худшего результата женской сборной на ЧМ. После финиша Евгения вновь рассказала, что у нее нет сил бежать гонки, как и у других спортсменок, а так долго находиться на высоте — это убийственно.

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Отметим, что биатлонисты других сборных тренировались на высоте в Антерсельве, потом спускались в Блед (небольшой город в Словении недалеко от Поклюки) и поднимались непосредственно на гонки ЧМ.

— Нужно полностью анализировать горную подготовку, количество дней, — продолжила Анна Богалий. — Думаю, что после ЧМ тренеры найдут в себе силы дать объяснение произошедшему.

Единственное, чем может похвастаться женская команда, — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. Если бы на один промах было меньше — была бы медаль.

Ресурс, который у нас есть в женской команде, ограничен, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — Молодежь, которую хотелось бы видеть в составе основной команды, — прежде всего [Анастасия] Гореева и [Анастасия] Шевченко. Посмотрим, как они будут выступать на юниорском чемпионате мира, но нам нужны новые люди. Основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Нужно помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить на эти команды тренеров, которые работали бы на перспективу, выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава. Да, на это нужно время, но без этого нам не выйти из того положения, в котором мы сейчас находимся.

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Стурла Хольм Лагрейд

Стурла Хольм Лагрейд

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund

Анна Богалий не видит смысла в искусственном омоложении состава.

— Я выступаю за то, чтобы в состав входили спортсмены, которые показывают результат, — заключила она. — В Антхольце команда была боеспособна, она могла бороться. На ЧМ что-то сломалось. Нужно смотреть, что было сделано в летний период. Изучать тренировочный процесс — интенсивность, объемы и пульсовые данные. По каждому спортсмену надо работать индивидуально, нельзя всех под одну гребенку. Если подойти к делу более ювелирно, то будет результат.

Главным же героем ЧМ стал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, который стал первым спортсменом в истории, выигравшим два золота на дебютном ЧМ. Норвегия победила в медальном зачете (7 золотых — 3 серебряные — 4 бронзовые награды). На втором месте Франция (2-2-3), на третьем — Швеция (1-3-2). Россия поделила седьмое–девятое места с Белоруссией и Украиной.

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