«Ростех» сообщил о вероятности производства сверхзвукового бизнес-джета в РФ

Производство сверхзвукового бизнес-джета может быть полностью организовано в России, сообщил 21 февраля в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создадут совместное предприятие для разработки сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Ожидается, что воздушное судно будет представлено в двух версиях: одна из них будет вмещать восемь человек, а другая — 30.

Как отметил Чемезов, ОАЭ, скорее всего, примет финансовое участие в проекте.

«Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ. — Ред.) будут участвовать как финансовый инвестор. Но всё пока что на начальном этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее в феврале глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в РФ началась научно-исследовательская работа по разработке отечественного сверхзвукового пассажирского самолета.