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Шведский биатлонист заявил о «запахе крови» при виде соперников из России

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что доволен серебром в мужской эстафете на чемпионате мира-2021 по биатлону в Поклюке. При этом он прокомментировал обгон российского биатлониста Эдуарда Лапытова во время борьбы за медали. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Sydsvenskan.

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«Я получил отличную позицию на этапе, у меня получилось поймать ритм и хорошо отстреляться. Что касается обгона россиянина на финише, вообще-то я доволен серебром, но когда вижу перед собой русского, то сразу чую кровь», — заявил биатлонист.

Ранее, 20 февраля, российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Лапытов завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Это первая медаль российской сборной по биатлону в этом турнире.

Победу в гонке одержала команда Норвегии с результатом 1 ч. 12 мин. 27,4 сек., а серебро взяла сборная Швеции (+33,1 сек.).

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