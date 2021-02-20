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Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Словении

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Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Лапытов завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, 20 февраля.

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Это первая медаль российской сборной по биатлону в этом турнире.

Победу в гонке одержала команда Норвегии с результатом 1 час 12 минут 27,4 секунды, а серебро взяла сборная Швеции (+33,1 секунды).

Россияне уступили победителям 50,9 секунды. Спортсмены ушли с последней стрельбы вторыми, однако Латыпов уступил на дистанции шведу Себастьяну Самуэльссону, пишет «Спорт-Экспресс».

В рамках соревнования осталось провести две гонки — мужской и женский масс-старты. Они состоятся 21 февраля.

Ранее в этот же день в женской эстафетной гонке золото завоевала сборная Норвегии. Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место.

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