Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Словении
Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Лапытов завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, 20 февраля.
Это первая медаль российской сборной по биатлону в этом турнире.
Победу в гонке одержала команда Норвегии с результатом 1 час 12 минут 27,4 секунды, а серебро взяла сборная Швеции (+33,1 секунды).
Россияне уступили победителям 50,9 секунды. Спортсмены ушли с последней стрельбы вторыми, однако Латыпов уступил на дистанции шведу Себастьяну Самуэльссону, пишет «Спорт-Экспресс».
В рамках соревнования осталось провести две гонки — мужской и женский масс-старты. Они состоятся 21 февраля.
Ранее в этот же день в женской эстафетной гонке золото завоевала сборная Норвегии. Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место.