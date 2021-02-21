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Австрийка Лиза Хаузер победила в масс-старте на ЧМ-2021 по биатлону

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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер победила в масс-старте на чемпионате мира-2021 по биатлону в словенской Поклюке, россиянки вошли в топ-20. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает «Спорт-экспресс».

Хаузер преодолела дистанцию 12,5 км за 36 мин. 5,7 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд с одним промахом (+21,7 сек.), третье — норвежка Тириль Экхофф с тремя промахами (+23,0).

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Светлана Миронова заняла 19-е место, став лучшей среди россиянок (+2.21,8; шесть промахов). Ирина Казакевич (+2.25,3; четыре промаха) финишировала 20-й.

Ранее, 20 февраля, российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Лапытов завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Это первая медаль российской сборной по биатлону в этом турнире.

Победу в гонке одержала команда Норвегии с результатом 1 ч 12 мин. 27,4 се., а серебро взяла сборная Швеции (+33,1 сек.).

Ранее в этот же день в женской эстафетной гонке золото завоевала сборная Норвегии. Россиянки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место.

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