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Травматолог-ортопед перечислил вредные виды обуви

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Постоянное ношение мокасин, кед и балеток может привести к заболеваниям стопы. Об этом рассказал 21 февраля завотделением ортопедии № 2 ГКБ 13 Москвы, доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН Левон Макинян.

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По его словам, люди носят одни и те же кеды, однотипную обувь, думая об удобстве, но в итоге стопа стоит неправильно, а ее функции нарушаются.

«Необходимо стопе придавать различные условия: носить туфли, ботинки. Те же мокасины постоянно носить нельзя. Надо чередовать», — посоветовал он. В пример он привел тренировки в спортзале, где упражнения делаются на разные группы мышц.

Как отметил специалист, к ортопедам в большинстве случаев обращаются женщины. Одна из самых распространенных проблем — это шишки на ногах. Их причиной становятся слабость связок стопы, а не каблуки и узкая обувь, объяснил Маникян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщалось летом 2020 года, главные враги для ног летом — сланцы. Обувь на плоском ходу без проработанного каркаса и отсутствия поддержки стопы с внутренней стороны наносит вред состоянию ног.

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