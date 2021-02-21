МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до их 100-летия

Срок хранения отпечатков пальцев россиян могут продлить до смерти их владельца или по достижению ими 100-летия. Соответствующий проект МВД России был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в воскресенье, 21 февраля.

В настоящий момент, как подчеркнули в ведомстве, дактилоскопические данные россиян хранятся до тех пор, пока гражданину не исполнится 80 лет. Однако число жителей старше этого возраста растет, а в пожилом возрасте увеличивается риск развития заболеваний, которые приводят к потере памяти.

Авторы инициативы уверены, что она поможет правоохранителям устанавливать личность пожилого человека, который не помнит, кто он. При этом подчеркивается, что реализация проекта не требует дополнительных затрат и создания новых подразделений

В ноябре прошлого года в пресс-центре МВД России сообщили, что ведомство в течение трех лет планирует создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

В мае сообщалось, что Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют интегрировать с приложением «Мобильный идентификатор», которое будут использовать как цифровой паспорт в ходе эксперимента в Москве.