Нетрезвых россиян смогут доставлять в вытрезвители по заявлению их сожителей

В России сотрудники полиции смогут доставлять нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители по письменному заявлению граждан, проживающих совместно с ними. Об этом говорится в проекте приказа МВД страны о порядке доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в субботу, 20 февраля.

«Письменное заявление граждан, находящихся в жилище с лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, о принятии к этому лицу мер является основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования», — говорится в документе.

Речь идет о людях, находящихся в состоянии алкогольного, накротического или иного токсического опьянения, которые могут причинить вред здоровью и жизни своих сожителей, а также могут нанести ущерб имуществу.

Согласно проекту, доставлять нетрезвых граждан к медикам или в отделение может наряд полиции в составе не менее двух человек на служебном авто. При этом стражи порядка должны убедиться в отсутствии у доставляемых оружия и других предметов, которые могут быть использованы в его качестве.

1 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и жизни которых угрожает опасность.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в специальные вытрезвители.

Вытрезвители упразднили в России в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некоторых регионах вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность не регулируется законодательно.