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Минздрав уточнил категории доставляемых в вытрезвители граждан

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В вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и жизни которых угрожает опасность. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

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«Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Как уточнили в министерстве, в некоторых российских регионах существуют такие учреждения, при этом их основывают по решению самих субъектов при наличии потребности. Правила их работы, по данным Минздрава, утвердили специалисты ведомства совместно с Минтрудом и МВД. В правилах указаны виды помощи, которые оказывают помещенным в вытрезвители гражданам.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в специальные вытрезвители.

Вытрезвители упразднили в России в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некоторых регионах вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность не регулируется законодательно.

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