Вымогатели похитили и привезли в багажнике в Москву двух молодых людей

Двое молодых людей были похищены во Владимире и перевезены в Москву в багажнике автомобиля «Киа Рио». Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне. Злоумышленники привезли похищенных в один из столичных гаражей, где избивали, требуя от них 200 тыс. рублей.

Помогла освободиться молодым людям знакомая девушка, сообщив о произошедшем столичным полицейским. Стражи порядка смогли оперативно отыскать и освободить похищенных.

Злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое безработных братьев из Костромы. Их доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

18 февраля стало известно о задержании сотрудниками полиции преступной группы, которая в 2020 году похитила и удерживала человека, пытаясь заполучить его квартиру в Колпино в Санкт-Петербурге.