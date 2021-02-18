Полиция задержала подозреваемых в похищении человека ради квартиры в Колпино

Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая в 2020 году похитила и удерживала человека, пытаясь заполучить его квартиру в Колпино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что жителя Колпино насильно посадили в машину и доставили в деревню Юхино Нижегородской области, где удерживали до прибытия сотрудников правоохранительных органов в апреле прошлого года.

В феврале 2021-го полиция задержала 34-летнего организатора преступной группы и четверых ее участников в возрасте от 34 до 59 лет. По предварительным данным, один из них осуществил похищение, другой занимался переоформлением права собственности, третий удерживал похищенного, а четвертый искал подходящих жертв.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Ведется поиск других потерпевших, а также соучастников преступлений.

В конце января сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Украине разоблачили преступников, которые наживались на похищении людей. При этом организатором преступной группировки считают подполковника Службы безопасности Украины (СБУ).