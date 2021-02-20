Принц Чарльз навестил в больнице своего 99-летнего отца

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз в субботу навестил в лондонской больнице своего 99-летнего отца герцога Эдинбургского Филиппа, который был ранее госпитализирован. Об этом 20 февраля сообщает BBC News.

Отмечается, что принц Уэльский провел в больнице около 30 минут.

16 февраля стало известно, что принца Филиппа госпитализировали в госпиталь короля Эдуарда VI в Лондоне из-за недомогания.

Отмечалось, что мужа королевы Елизаветы II положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

По данным СМИ, госпитализация не связана с коронавирусной инфекцией, он добрался до больницы без посторонней помощи.

Как ожидается, герцог пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 февраля пожелал ему выздоровления.