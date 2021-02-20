Премьер-министры России и Белоруссии обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со своим белорусским коллегой Романом Головченко реализацию соглашения о перевозке нефтепродуктов через российские порты, сообщается на сайте российского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьеры обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции и обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Соглашение о перевозке нефтепродуктов через порты России было подписано 19 февраля. Церемония прошла в Москве. Документ подписали глава Минтранса России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах, в дальнейшем срок его действия может быть продлен.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до российских портов по железной дороге. Документ определяет предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

Ранее, 16 февраля, проект был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.