Глава Airbus предложил прекратить торговый конфликт с Boeing

В Airbus призвали прекратить противостояние с Boeing. Глава европейской компании предложил отменить взаимные пошлины США и ЕС. Руководитель Airbus Гийом Фори заявил, что в условиях пандемии дополнительные расходы мешают восстановлению производства. Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя начался в 2004 году, передает телеканал «Известия». Стороны обвиняют друг друга в нарушении норм Всемирной торговой организации и предоставлении компаниям государственных дотаций. США и ЕС ввели взаимные пошлины на ввозимые самолеты в размере 15%.

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