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Чемпион по пощечинам спрогнозировал исход боев турнира РЕН ТВ

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Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий, известный как «Пельмень», в субботу, 20 февраля, дал прогноз на бои турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Так, по его словам, поединок участника силового экстрима Дениса Вильданова и самбиста, бойца смешанных единоборств Максима Новоселова будет интересным, так как один из соперников опытнее, а второй больше. Однако он подчеркнул, что Новоселов больше своего оппонента занимается единоборствами.

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Камоцкий также отметил, что опыт, полученный Вильдановым в битве пощечин, вряд ли поможет ему в поединке с Новоселовым, а вот выступления в ММА и бой с ним на голых кулаках окажут влияние.

Говоря о предстоящем поединке бойца ММА Вячеслава Дацика и чемпиона Африки по кикбоксингу, чемпиона Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсона Дижона, «Пельмень» отметил, что вообще не знает, кто такой Дижон, а вот Дацика он назвал здоровым и крепким мужчиной с хорошим ударом.

Также Камоцкий дал прогноз о предстоящем бое пауэрлифтера Михаила Кокляева и блогера, бойца ММА Артема Тарасова.

«Один большой, а другой маленький. Я думаю, что Дядя Миша должен его вырубить, вес должен сыграть, у Артема опыта больше, но я думаю, что в данном случае масса будет решать», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее в этот же день боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон заявил, что вне зависимости от того, победит ли пауэрлифтер Михаил Кокляев блогера и бойца ММА Артема Тарасова, он всё равно будет его уважать.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных поединках встретятся Дацик и Дижон; Тарасов и Кокляев; бывший игрок в американский футбол Вильданов и Новоселов.

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